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США обновили рекомендации по поездкам в Украину на фоне угрозы вторжения России

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Киев, Среда 24 ноября 2021 17:49
США обновили рекомендации по поездкам в Украину на фоне угрозы вторжения России Фото: США выдали новые рекомендации по поездкам в Украину на фоне активности России на границе (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Гражданам США на фоне военной активности России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму рекомендовали воздержаться от путешествий на полуостров и в восточные регионы Донецкой и Луганской областей. Американцам советуют следить за новостями и официальными сообщениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

В американской дипмиссии отметили необычные военные действия России возле украинской границы и на территории оккупированного Крыма. Рекомендации по поездкам в Украину остались на уровне 4.

Граждан США предостерегают от поездок в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, а также в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта. Кроме того, американцам рекомендовано воздержаться от поездок в Украину на фоне ситуации с коронавирусом.

Посольство рекомендует гражданам США регулярно следить за местными и международными сообщениями и новостными каналами в социальных сетях.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжении России в страну.

Отметим, в Минобороны убеждены в том, что сдерживание России является общим делом Украины и Запада.

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