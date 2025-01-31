США ліквідували високопоставленого бойовика "Аль-Каїди" в Сирії

Ліквідація терористів

Нагадаємо, у вересні минулого року Сили Центрального командування США (CENTCOM) і Сили безпеки Іраку провели рейд на території Іраку, внаслідок чого було ліквідовано чотирьох лідерів ІДІЛ.

При цьому торік обвинувачений у підготовці терактів 11 вересня 2001 року і його спільники визнали себе винними.

У рамках угоди зі слідством їм призначили довічне ув'язнення замість смертної кари.

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