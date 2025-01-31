США ликвидировали высокопоставленного боевика "Аль-Каиды" в Сирии

Ликвидация террористов

Напомним, в сентябре прошлого года Силы Центрального командования США (CENTCOM) и Силы безопасности Ирака провели рейд на территории Ирака, в результате чего были ликвидированы четыре лидера ИГИЛ.

При этом в прошлом году обвиняемый в подготовке терактов 11 сентября 2001 года и его сообщники признали себя виновными.

В рамках сделки со следствием им назначили пожизненное заключение вместо смертной казни.

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