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США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі

Фото: США ліквідували ватажка ІДІЛ у Сомалі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати у ніч проти 25 січня провели на півночі Сомалі успішну контртерористичну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За наказом президента Джо Байдена, американські військові ліквідували ватажка "Ісламської держави" Білала аль-Судані, що був ключовим діячем і куратором глобальної мережі ІДІЛ.

Окрім цього, знищено 10 членів терористичного угруповання. Причому спочатку планувалося захопити бойовиків, але вони чинили опір і були вбиті.

До слова, згідно з оцінками розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" на Африканському континенті. Терорист також фінансував філіали угруповання по всьому світу.

Нагадаємо, Сполучені Штати посилили військову активність проти бойовиків угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

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ІДІЛСомали