RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали

Фото: США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты в ночь на 25 января провели на севере Сомали успешную контртеррористическую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По приказу президента Джо Байдена, американские военные ликвидировали главаря "Исламского государства" Билала аль-Судани, что был ключевым деятелем и куратором глобальной сети ИГИЛ.

Кроме этого, уничтожено 10 членов террористической группировки. Причем первоначально планировалось захватить боевиков, но они сопротивлялись и были убиты.

К слову, согласно оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности "Исламского государства" на Африканском континенте. Террорист также финансировал филиалы группировки по всему миру.

Напомним, Соединенные Штаты усилили военную активность против боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИГИЛСомали