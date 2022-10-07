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США ліквідували трьох ватажків ІДІЛ у Сирії, - NYT

Фото: США ліквідували трьох ватажків ІДІЛ у Сирії (flickr)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати провели успішну контртерористичну операцію на півночі Сирії, в ході якої ліквідували трьох ватажків "Ісламською держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що атаки розпочалися вранці 6 жовтня, коли американські ССО висадилися з гелікоптерів і вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі.

Журналісти пишуть, що, за даними Пентагону, терорист сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІДІЛ.

"Рейд був рідкісною операцією на території Сирії та відбувся всього за кілька миль від сирійського аеродрому, де базуються російські війська", - деталізували у газеті.

NYT додає, що вже через кілька годин США за допомогою дрона завдали ще одного удару й убили заступника лідера "Ісламської держави" у Сирії та людину, відповідальну за роботу з полоненими.

"Ці напади завдали ІДІЛ найсильнішого удару після лютневого рейду на північному заході Сирії, який призвів до смерті головного лідера терористичного угруповання Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші", - підсумували представники ЗМІ.

Нагадаємо, у липні американські військові вбили лідера терористичної організації ІДІЛ в Сирії під час авіаудару.

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