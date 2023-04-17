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США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії

Фото: США ліквідували одного з лідерів ІДІЛ у Сирії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американський вертолітний рейд ліквідував одного з лідерів ІДІЛ на північному сході Сирії. Терорист причетний до планування атак на Близькому Сході й в Європі.

Про це заявив речник Центрального командування Збройних сил США Джо Буччіно, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вважаємо, що в результаті рейду було вбито високопоставленого лідера ІДІЛ в Сирії, відповідального за планування терористичних атак на Близькому Сході і в Європі", - розповів Буччіно.

Особистість ліквідованого лідера не розголошується. Також під час рейду були ліквідовані ще двоє озброєних осіб.

Жоден американський військовий не був поранений й жоден з гелікоптерів не було збито.

"Хоча ІДІЛ деградувала, вона все ще здатна проводити операції в регіоні й прагне завдати удару за межами Близького Сходую. Ми продовжимо невпинну кампанію проти ІДІЛ", - сказав у своїй заяві генерал Майкл Ерік Курілла.

Зазначається, що США й надалі зосереджені на розгромі ІДІЛ в Сирії й Іраку в рамках триваючої кампанії, яка спрямована на запобігання подальшому зростанню цієї терористичної організації.

Тиждень тому США захопили бойовика ІДІЛ і двох його поплічників на сході Сирії під час чергового вертолітного рейду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Сирії озброєні люди напали на збирачів трюфелів та пастухів внаслідок чого загинули 30 людей. У злочині підозрюють бойовиків ІДІЛ.

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