RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Фото: США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американский вертолетный рейд ликвидировал одного из лидеров ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Террорист причастен к планированию атак на Ближнем Востоке и Европе.

Об этом заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США Джо Буччино, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы считаем, что в результате рейда был убит высокопоставленный лидер ИГИЛ в Сирии, ответственный за планирование террористических атак на Ближнем Востоке и в Европе", - рассказал Буччино.

Личность ликвидированного лидера не разглашается. Также во время рейда были ликвидированы еще два вооруженных лица.

Ни один американский военный не был ранен и ни один из вертолетов не был сбит.

"Хотя ИГИЛ деградировала, она все еще способна проводить операции в регионе и стремится нанести удар за пределами Ближнего Востока. Мы продолжим неустанную кампанию против ИГИЛ", - сказал в своем заявлении генерал Майкл Эрик Курилла.

Отмечается, что США и далее сосредоточены на разгроме ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках продолжающейся кампании, направленной на предотвращение дальнейшего роста этой террористической организации.

Неделю назад США захватили боевика ИГИЛ и двух его приспешников на востоке Сирии во время очередного вертолетного рейда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов в результате чего погибли 30 человек. В преступлении подозревают боевиков ИГИЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИГИЛ