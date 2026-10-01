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США купують морські дрони на 1,2 млрд доларів: фото та характеристики

10:01 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
США купують морські дрони на 1,2 млрд доларів: фото та характеристики Фото: США купують морські дрони на 1,2 млрд доларів (saronic.com)
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Військово-морські сили США повідомили про намір закупити 30 нових безекіпажних надводних суден у рамках програми Medium Unmanned Surface Vessel (MUSV).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Згідно з домовленістю, по 10 суден буде придбано у трьох виробників: Galliano Marine Services (Edison Chouest), Huntington Ingalls Industries (HII) та Saronic Technologies.

Для укладання контрактів американські ВМС скористалися спеціальним механізмом Other Transaction Authority (OTA). Ця процедура дає змогу суттєво скоротити бюрократичні етапи та прискорити процеси розробки, виробництва й випробування нових систем.

Виконувач обов’язків керівника напряму роботизованих та автономних систем ВМС США Кріс Міллер зазначив, що середня ціна одного безекіпажного судна становитиме близько 40 млн доларів. Загальна вартість замовлення оцінюється у 1,2 млрд доларів.

Виробництво планують розпочати без зволікань на суднобудівних підприємствах у Луїзіані. Перші одиниці флот має отримати вже у 2027 році. Під час першого етапу випробувань програми MUSV автономні судна продемонстрували можливість безперервної роботи понад 26 годин і подолання відстані більш як 360 морських миль.

США купують морські дрони на 1,2 млрд доларів: фото та характеристики

Однією з ключових вимог до конструкції є можливість використання стандартних морських контейнерів. Це має забезпечити оперативну заміну корисного навантаження залежно від поставленого завдання - від розвідувальних сенсорів до ремонтного обладнання або озброєння.

Судна повинні зберігати працездатність за хвилювання моря до 4 балів за шкалою STANAG 4194, а також витримувати штормові умови до 6 балів.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, німецька компанія Quantum Systems, дрони якої вже кілька років є в Україні, освоює море.

Компанія представила два нові безпілотні апарати, Seavex і Subvex, призначені для тривалого спостереження, захисту критичної інфраструктури та протидії ворожим дронам.

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