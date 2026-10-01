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США покупают морские дроны на 1,2 млрд долларов: фото и характеристики

10:01 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
США покупают морские дроны на 1,2 млрд долларов: фото и характеристики Фото: США покупают морские дроны на 1,2 млрд долларов (saronic.com)
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Военно-морские силы США сообщили о намерении закупить 30 новых безэкипажных надводных судов в рамках программы Medium Unmanned Surface Vessel (MUSV).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Согласно договоренности, по 10 судов будут приобретены у трех производителей: Galliano Marine Services (Edison Chouest), Huntington Ingalls Industries (HII) и Saronic Technologies.

Для заключения контрактов американские ВМС пользовались особым механизмом Other Transaction Authority (OTA). Эта процедура позволяет значительно сократить бюрократические этапы и ускорить процессы разработки, производства и испытания новых систем.

Исполняющий обязанности руководителя направления роботизированных и автономных систем ВМС США Крис Миллер отметил, что средняя цена одного безэкипажного судна составит около 40 млн долларов. Общая стоимость заказа оценивается в 1,2 млрд. долларов.

Производство планируют начать без промедления на судостроительных предприятиях в Луизиане. Первые единицы флот должен получить уже в 2027 году. На первом этапе испытаний программы MUSV автономные суда продемонстрировали возможность непрерывной работы более 26 часов и преодоления расстояния более 360 морских миль.

США покупают морские дроны на 1,2 млрд долларов: фото и характеристики

Одним из ключевых требований к конструкции есть возможность использования стандартных морских контейнеров. Это должно обеспечить оперативную замену полезной нагрузки в зависимости от поставленной задачи – от разведывательных сенсоров до ремонтного оборудования или вооружения.

Суда должны сохранять работоспособность при волнении моря до 4 баллов по шкале STANAG 4194, а также выдерживать штормовые условия до 6 баллов.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, немецкая компания Quantum Systems, дроны которой уже несколько лет есть в Украине, осваивает море.

Компания представила два новых беспилотных аппарата, Seavex и Subvex, предназначенные для длительного наблюдения, защиты критической инфраструктуры и противодействия вражеским дронам.

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