У США під час аварії легкомоторного літака загинули 5 осіб

Літак розбився неподалік від Оклахома-Сіті незабаром після вильоту

В американському штаті Оклахома зазнав аварії легкомоторний літак EA400, в результаті загинули п'ять осіб. Про це повідомляє Fox News.

Літак розбився неподалік від Оклахома-Сіті незабаром після вильоту з регіонального аеропорту у населеному пункті Понка-Сіті. Після падіння судно загорілося.

Імена жертв на даний момент не повідомляють. Оскільки літак розрахований на шість чоловік, спочатку рятувальники повідомляли про можливу загибель 6 людей. Через загоряння було неможливо відразу визначити, скільки людей знаходилося в літаку.

