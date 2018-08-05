Вследствие крушение самолета в Швейцарии погибли 4 человека

Среди погибших двое детей

Небольшой самолет потерпел крушение в кантоне Нидвальден в Швейцарии, в следствие чего погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает Reuters.

Среди погибших двое несовершеннолетних детей. Причины авиакатастрофы выясняют.

По данным полиции Нидвальдена, инцидент произошел в субботу, 4 августа, около 9:50 утра по местному времени в недоступном участке леса.

Из-за авиакатастрофы возник пожар, который распространился по окружающему лесному массиву. В результате пожара самолет полностью сгорел. На тушение возгорания и очистку места крушения отправился вертолет.

Напомним, 1 августа в Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго. На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. При крушении никто не погиб.

По словам представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Самолет выполнял рейс в Мехико.