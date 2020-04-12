В США от коронавируса умерли более 20 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество смертей в городе Нью-Йорк

В Соединенных Штатах Америки по состоянию на 3:00 12 апреля зафиксировано 20 463 смертей от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Нью-Йорку. Там вирус унес жизни 6 367 людей.

Всего общее количество зараженных коронавирусом в США составляет 526 396 человек.

Напомним, согласно последним данным, Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по количеству смертей от инфекции.

РБК-Украина писало, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки превысило 500 тыс.

Ранее сообщалось, что Государственным департаментом США и посольством США в Украине был организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращение домой из Украины на фоне закрытия границ из-за коронавируса.