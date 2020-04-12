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У США від коронавіруса померли понад 20 тис. осіб

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 03:27
У США від коронавіруса померли понад 20 тис. осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість смертей у місті Нью-Йорк

У Сполучених Штатах Америки за станом на 3:00 12 квітня зафіксовано 20 463 смертей від коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані університету Джонса Хопкінса.

Найбільшу кількість смертей зафіксовано в Нью-Йорку. Там вірус забрав життя 6 людей 367.

Всього загальна кількість заражених коронавірусом в США становить 526 396 осіб.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, Штати знаходяться на першому місці і за кількістю заражень COVID-19, і за кількістю смертей від інфекції.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах Америки перевищила 500 тис.

Раніше повідомлялося, що Державним департаментом США та посольством США в Україні був організований спеціальний чартерний рейс для громадян США, їхніх дітей, чоловіків чи дружин і легальних постійних жителів Сполучених Штатів для повернення додому з України на тлі закриття кордонів з-за коронавіруса.

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