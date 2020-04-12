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Госдеп США организовал спецрейс из Украины

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 02:45
Госдеп США организовал спецрейс из Украины
Иллюстративное фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

Вылет запланирован на 15 апреля

Государственным департаментом США и посольством США в Украине был организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращение домой из Украины на фоне закрытия границ из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Спецборт запланирован на 15 апреля, вылет из аэропорта "Борисполь" в 17:00 по местному времени и прибытие в город Вашингтон Dulles Airport (IAD) в 01:00 ночью 16 апреля.

Свободных мест в самолете уже нет, впрочем в Госдепартаменте отмечают, что все те, кто не успел, но до сих пор у них есть желание покинуть Украину, должны написать на электронную почту Государственного департамента США, чтобы попасть в список на потенциальный следующий рейс.

Платить за перелет пассажирам пока не нужно, впрочем по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны будут возместить расходы за перелет государству.

Напомним, согласно последним данным, Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по количеству смертей от инфекции.

РБК-Украина писало, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки превысило 500 тыс.

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