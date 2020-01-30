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У США коронавірус вперше передався від людини до людини

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 20:39
У США коронавірус вперше передався від людини до людини
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Це вже шостий підтверджений випадок захворювання коронавірусом з Китаю на території США

У Сполучених Штатах новий коронавірус вперше передався від людини до людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, це вже шостий підтверджений випадок захворювання коронавірусом з Китаю на території США.

Наголошується, що хворим є чоловік, дружина якого нещодавно повернулася з поїздки в Ухань. Жінка вернулась з Центрального Китаю 13 січня, і минулого тижня потрапила в лікарню з симптомами, де їй діагностували вірусне захворювання. Вона і її чоловік обидва у віці 60 років, госпіталізовані.

Нагадаємо, 30 січня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув літак з українцями, яких евакуювали з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавіруса. З китайського Санья додому повернулися 158 українців.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Додамо, що кількість хворих коронавірусом в Китаї за станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

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