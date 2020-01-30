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ВОЗ расширила список лабораторий для проверки на коронавирус

Новости » Общество     30.01.2020 - 17:21
ВОЗ расширила список лабораторий для проверки на коронавирус
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Средний срок ответа при подтверждении коронавируса теперь составляет 2-3 дня

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширила список международных лабораторий для проверки на коронавирус - с двух до одиннадцати. Об этом он сообщил во время брифинга по распространению коронавируса в мире, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, средний срок ответа при подтверждении коронавируса составляет 2-3 дня.

"Бюро ввоза расширило перечень референс-лабораторий международного уровня. Если раньше их было 2 лаборатории, сейчас это 11 лабораторий. И средний срок ответа при подтверждении составляет сейчас 2-3 дня", - заявил Кузин.

Напомним, ранее Игорь Кузин сообщил, что подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели. При этом он добавил, что подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ.

Кроме того, исполняющий обязанности генерального директора ЦОЗ отметил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая. Он подчеркнул, что в Украине нет прямого авиасообщения с Уханем, однако есть с другими городами Китая.

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