В США коренная американка впервые стала министром

Сенат США утвердил коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США. 60-летняя Хааланд стала первой представительней коренного населения, получившей должность министра.
Отмечается, что на посту она будет заниматься вопросами землепользования, а также примет участие в осуществлении предложенной президентом США Джо Байденом политики в области изменения климата.
Ранее политик заявила, что для нее будет большой честью помочь команде Байдена "восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа".
Деб Хааланд - представительница народа пуэбло, резервация которого находится в штате Нью-Мексико. В задачи министра внутренних дел входит отношения правительства США с коренными народами, а также разработка политики на землях федерального и племенного подчинения.
Напомним, ранее Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома стал Рон Клайн.
Кроме того, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.