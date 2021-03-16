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В США коренная американка впервые стала министром

Автор: Артур Родивилов

Сенат США утвердил коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США. 60-летняя Хааланд стала первой представительней коренного населения, получившей должность министра.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты голосования в верхней палате Конгресса.

Отмечается, что на посту она будет заниматься вопросами землепользования, а также примет участие в осуществлении предложенной президентом США Джо Байденом политики в области изменения климата.

Ранее политик заявила, что для нее будет большой честью помочь команде Байдена "восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа".

Деб Хааланд - представительница народа пуэбло, резервация которого находится в штате Нью-Мексико. В задачи министра внутренних дел входит отношения правительства США с коренными народами, а также разработка политики на землях федерального и племенного подчинения.

Напомним, ранее Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома стал Рон Клайн.

Кроме того, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

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Новости Украины Джозеф БайденКонгресс США
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