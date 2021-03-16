В США коренная американка впервые стала министром

Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты голосования в верхней палате Конгресса .

Отмечается, что на посту она будет заниматься вопросами землепользования, а также примет участие в осуществлении предложенной президентом США Джо Байденом политики в области изменения климата.

Ранее политик заявила, что для нее будет большой честью помочь команде Байдена "восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа".

Деб Хааланд - представительница народа пуэбло, резервация которого находится в штате Нью-Мексико. В задачи министра внутренних дел входит отношения правительства США с коренными народами, а также разработка политики на землях федерального и племенного подчинения.