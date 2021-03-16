У США корінна американка вперше стала міністром

Про це повідомляє CNN з посиланням на результати голосування у верхній палаті Конгресу .

Наголошується, що на посаді вона буде займатися питаннями землекористування, а також візьме участь у здійсненні запропонованої президентом США Джо Байденом політики в області зміни клімату.

Раніше політик заявила, що для неї буде великою честю допомогти команді Байдена "відновити відносини між урядом і племенами, які були підірвані адміністрацією Трампа".

Деб Хааланд - представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико. У завдання міністра внутрішніх справ входить відносини уряду США з корінними народами, а також розробка політики на землях федерального і племінного підпорядкування.