У США корінна американка вперше стала міністром

Сенат США затвердив корінну американку Деб Хааланд на посаді глави міністерства внутрішніх справ США. 60-річна Хааланд стала першою представницької корінного населення, отримала посаду міністра.
Наголошується, що на посаді вона буде займатися питаннями землекористування, а також візьме участь у здійсненні запропонованої президентом США Джо Байденом політики в області зміни клімату.
Раніше політик заявила, що для неї буде великою честю допомогти команді Байдена "відновити відносини між урядом і племенами, які були підірвані адміністрацією Трампа".
Деб Хааланд - представниця народу пуебло, резервація яких знаходиться в штаті Нью-Мексико. У завдання міністра внутрішніх справ входить відносини уряду США з корінними народами, а також розробка політики на землях федерального і племінного підпорядкування.
Нагадаємо, раніше Байден представив нових членів своєї адміністрації. Керівником апарату співробітників Білого дому став Рон Клейн.
Крім того, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Він хоче, щоб до майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.