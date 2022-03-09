ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США констатировали смерть "Северного потока-2"

Новина українською →
Вашингтон, Среда 09 марта 2022 00:52
В США констатировали смерть "Северного потока-2" Фото: в США констатировали смерть "Северного потока-2" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что "Северный поток-2" в настоящий момент мертв. Вряд ли проект будет реанимирован когда-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Нуланд рассказала о будущем российского проекта во время выступления перед американскими законодателями.

"Я думаю, что "Северный поток-2" теперь мертв. Этот кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", - сказала Нуланд.

Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на источники заявляло, что компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод "Северный поток-2", рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать