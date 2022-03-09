В США констатировали смерть "Северного потока-2"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что "Северный поток-2" в настоящий момент мертв. Вряд ли проект будет реанимирован когда-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Нуланд рассказала о будущем российского проекта во время выступления перед американскими законодателями. "Я думаю, что "Северный поток-2" теперь мертв. Этот кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", - сказала Нуланд.