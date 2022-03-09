В США констатировали смерть "Северного потока-2"
Фото: в США констатировали смерть "Северного потока-2" (GettyImages)
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что "Северный поток-2" в настоящий момент мертв. Вряд ли проект будет реанимирован когда-либо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.
Нуланд рассказала о будущем российского проекта во время выступления перед американскими законодателями.
"Я думаю, что "Северный поток-2" теперь мертв. Этот кусок металла на дне моря, я не думаю, что его когда-нибудь оживят", - сказала Нуланд.
Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на источники заявляло, что компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод "Северный поток-2", рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.
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