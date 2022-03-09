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У США констатували смерть "Північного потоку-2"

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Вашингтон, Середа 09 березня 2022 00:52
У США констатували смерть "Північного потоку-2" Фото: у США констатували смерть "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що "Північний потік-2" зараз мертвий. Навряд чи проєкт буде реанімований коли-небудь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Нуланд розповіла про майбутнє російського проекту під час виступу перед американськими законодавцями.

"Я думаю, що "Північний потік-2" тепер мертвий. Цей шматок металу на дні моря, я не думаю, що його коли-небудь оживлять", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, раніше видання Reuters з посиланням на джерела заявляло, що компанія Nord Stream 2 AG, яка побудувала газопровід "Північний потік-2", розглядає можливість подачі заяви про банкрутство.

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Північний потік-2
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