У США констатували смерть "Північного потоку-2"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що "Північний потік-2" зараз мертвий. Навряд чи проєкт буде реанімований коли-небудь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

"Я думаю, що "Північний потік-2" тепер мертвий. Цей шматок металу на дні моря, я не думаю, що його коли-небудь оживлять", - сказала Нуланд.

Нуланд розповіла про майбутнє російського проекту під час виступу перед американськими законодавцями.

Нагадаємо, раніше видання Reuters з посиланням на джерела заявляло, що компанія Nord Stream 2 AG, яка побудувала газопровід "Північний потік-2", розглядає можливість подачі заяви про банкрутство.

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