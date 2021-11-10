США о конфликте Украины и России: боимся, чтобы Москва не повторила ошибку 2014 года

Соединенные Штаты Америки обеспокоены военной активностью Российской Федерации на границе Украины. В то же время они не знают, какие именно цели преследует Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг государственного секретаря США Энтони Блинкен и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины", - заявил госсекретарь США.

По словам Блинкена, США надеются на то, что Российская Федерация не повторит ошибку, которую она совершила в 2014 году по отношению к Украине. В то же время Штаты не понимают, какие именно намерения Кремль имеет.

"У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она сделала в 2014 году", - заявил Блинкен.