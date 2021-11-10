Госдеп о войсках России возле Украины: США предупредили Москву о последствиях

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон следит за действиями России вдоль украинской границы. По ее словам, во время недавнего визита в Москву американские чиновники предупредили российское руководство о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Донфрид входила в американскую делегацию во главе с главой ЦРУ, которая на прошлой неделе посетила Москву и лично передала это сообщение чиновникам в Кремле.

"Каждый раз, когда мы видим необычную военную активность России вблизи Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивная акция вызывает большое беспокойство для США. Мы четко осознаем, что поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, мы будем продолжать стоять на стороне Украины и осуждать любую агрессию России против Украины во всех ее формах", - сказала представитель Госдепа.