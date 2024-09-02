США конфіскували літак Мадуро в Домініканській Республіці, - CNN

Як пише CNN, американські чиновники повідомили їм, що у понеділок Штати перевезли літак до Флориди. Зазначається, що такі дії можуть посилити ескалацію у відносинах між США та Венесуелою, оскільки Штати продовжують розслідувати те, що вони вважають корупційною діяльністю венесуельського уряду.

За даними ЗМІ, арештований літак є венесуельським еквівалентом літака Air Force One. Він неодноразово з'являвся на фотографіях під час попередніх державних візитів Мадуро по всьому світу.

"Це надсилає сигнал на самий верх. Захоплення літака глави іноземної держави є нечуваним для кримінальних справ. Ми надсилаємо чіткий сигнал, що ніхто не стоїть над законом, ніхто не перебуває поза межами дії санкцій США", - сказав один з американських чиновників в інтерв'ю CNN.

Відносини США та Венесуели

Погіршення відносин США та Венесуели почалося в часи правління Уго Чавеса (1999–2013), лідера лівої орієнтації, який виступав проти політики США. Після його смерті президентом став Ніколас Мадуро, який продовжив антиамериканську риторику.

США ввели ряд санкцій проти Венесуели, які включають:

Фінансові санкції : Заборона на проведення транзакцій з венесуельськими державними підприємствами, зокрема з державними нафтовими компаніями, такими як PDVSA. Це обмежило доступ Венесуели до міжнародних фінансових ринків.

: Заборона на проведення транзакцій з венесуельськими державними підприємствами, зокрема з державними нафтовими компаніями, такими як PDVSA. Це обмежило доступ Венесуели до міжнародних фінансових ринків. Економічні санкції : Замороження активів венесуельського уряду в США і заборона на імпорт венесуельської нафти в США.

: Замороження активів венесуельського уряду в США і заборона на імпорт венесуельської нафти в США. Індивідуальні санкції : Замороження активів і заборона на в'їзд до США для окремих венесуельських посадовців, включаючи високопосадовців, які були залучені в корупцію або порушення прав людини.

: Замороження активів і заборона на в'їзд до США для окремих венесуельських посадовців, включаючи високопосадовців, які були залучені в корупцію або порушення прав людини. Санкції проти іноземних компаній: Обмеження для компаній, які мають бізнес-інтереси в Венесуелі або ведуть бізнес з венесуельськими державними компаніями, зокрема в енергетичному секторі.

Наприкінці липня цього року у Венесуелі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційним повідомленням, на них здобув перемогу чинний президент Ніколас Мадуро. Тоді ж опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні пройшли масові акції протесту. Однак США і ЄС не визнають результати виборів, що пройшли.