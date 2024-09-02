США конфисковали самолет Мадуро в Доминиканской Республике, - CNN

Как пишет CNN, американские чиновники сообщили им, что в понедельник Штаты перевезли самолет во Флориду. Такие действия могут усилить эскалацию в отношениях между США и Венесуэлой, поскольку Штаты продолжают расследовать то, что они считают коррупционной деятельностью венесуэльского правительства.

По данным СМИ, арестованный самолет является венесуэльским эквивалентом самолета Air Force One. Он неоднократно появлялся на фотографиях во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

"Это посылает сигнал на самый верх. Захват самолета главы иностранного государства неслыхан для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит над законом, никто не находится за пределами действия санкций США", - сказал один из американских чиновников в интервью ю CNN.

Отношения США и Венесуэлы

Ухудшение отношений США и Венесуэлы началось во времена правления Уго Чавеса (1999–2013), лидера левой ориентации, выступавшего против политики США. После его смерти президентом стал Николас Мадуро, продолживший антиамериканскую риторику.

США ввели ряд санкций против Венесуэлы, включающих:

Финансовые санкции : Запрет на проведение транзакций с венесуэльскими государственными предприятиями, в частности, с государственными нефтяными компаниями, такими как PDVSA. Это ограничило доступ Венесуэлы к международным финансовым рынкам.

: Запрет на проведение транзакций с венесуэльскими государственными предприятиями, в частности, с государственными нефтяными компаниями, такими как PDVSA. Это ограничило доступ Венесуэлы к международным финансовым рынкам. Экономические санкции : Замораживание активов венесуэльского правительства в США и запрет на импорт венесуэльской нефти в США.

: Замораживание активов венесуэльского правительства в США и запрет на импорт венесуэльской нефти в США. Индивидуальные санкции : Замораживание активов и запрет на въезд в США для отдельных венесуэльских чиновников, включая чиновников, вовлеченных в коррупцию или нарушения прав человека.

: Замораживание активов и запрет на въезд в США для отдельных венесуэльских чиновников, включая чиновников, вовлеченных в коррупцию или нарушения прав человека. Санкции против иностранных компаний : Ограничения для компаний, имеющих бизнес-интересы в Венесуэле или ведущих бизнес с венесуэльскими государственными компаниями, в частности в энергетическом секторе.

В конце июля этого года в Венесуэле прошли президентские выборы. Согласно официальному сообщению, на них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Тогда же оппозиция заявила о фальсификации результатов, в стране прошли массовые акции протеста. Однако США и ЕС не признают результаты прошедших выборов.