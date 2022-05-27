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США конфисковали танкер под российским флагом со 100 тысячами тонн нефти

Танкер Lana (Фото: usm.media)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты конфисковали 100 тысяч тонн иранской нефти, которая перевозилась на российском судне возле греческого острова Эвия в Эгейском море. Груз был изъят из-за нарушения иранских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

После судебного решения о нарушении санкций, нефть из танкера перегружается в емкости порта Каристос на острове Эвия в Эгейском море. Танкер Lana перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС. Ранее танкер назывался Pegas, теперь же носит имя Lana. Обслуживал его экипаж из 19 россиян.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

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