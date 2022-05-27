США конфіскували танкер під російським прапором зі 100 тисячами тонн нафти

Сполучені Штати конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на російському судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Вантаж був вилучений через порушення іранських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Після судового рішення про порушення санкцій, нафта з танкера перевантажується в місткості порту Карістос на острові Евія в Егейському морі. Танкер Lana перевозив понад 100 тис.тонн іранської нафти, чим порушив введені проти Ірану санкції США і ЄС. Раніше танкер називався Pegas, тепер же носить ім'я Lana. Обслуговував його екіпаж з 19 росіян.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися до кінця цього місяця.

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