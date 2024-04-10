У США компаніям заборонять використовувати російське програмне забезпечення, - CNN

Американський телеканал отримав цю інформацію від п’ятьох американських чиновників.

Рішення може бути прийняте вже цього місяця. Воно передбачає використання відносно нових повноважень Міністерства торгівлі США, заснованих на указах президентів Джо Байдена і Дональда Трампа, для заборони "Лабораторії Касперського" надавати певні продукти та послуги у США.

Урядовим установам США вже заборонено використовувати програмне зазначеного російського виробника. Тепер заборону планується поширити на приватні компанії.

Джерела повідомили CNN, що однією з цілей такого кроку буде зниження будь-якого ризику для критичної інфраструктури США. Проект початкового рішення стосувався також громадян США, але міг бути змінений.

Очікується, що заходи будуть вжиті до антивірусного програмного забезпечення.

Телеканал зазначає, що, згідно із законодавством США, "Лабораторія Касперського" може оскаржити початкове рішення щодо заборони використання її продуктів або укласти угоду з урядом, яка пом’якшить занепокоєння щодо безпеки США, до оголошення будь-якого остаточного рішення з боку Міністерства торгівлі.

За даними компанії, які наводить CNN, її програмними продуктами користуються понад 400 мільйонів людей і 240 000 компаній у всьому світі. Скільки з цих людей і компаній знаходяться в США, невідомо. Але офіційні особи США вважають, що ризик, який представляє програмне забезпечення для інфраструктури США, достатньо високий.