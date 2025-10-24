У США колишнього топ-менеджера підозрюють у продажу секретних даних Росії

У США колишній керівник компанії-підрядника уряду США міг продати Росії комерційні секретні дані за 1,3 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В результаті розслідування з'ясувалося, що колишній керівник підрядної компанії уряду США Пітер Вільямс із квітня 2022 по червень 2025 року вкрав вісім комерційних секретів двох невідомих фірм і намагався продати їх покупцеві з Росії.
У такий спосіб РФ могла отримати доступ до технологій злому, які застосовують американські та інші розвідслужби, що потенційно збільшує ризик атак на федеральні системи і може допомогти противникам зміцнити кіберзахист.
Reuters пише, що згідно з британськими реєстрами, Вільямс обіймав посаду директора в компанії L3Harris Trenchant із жовтня 2024 року до своєї відставки в серпні 2025-го. Компанія займається розробкою хакерських інструментів для потреб національної безпеки і співпрацює з урядом США.
Прокурори вважають, що Вільямс заробив 1,3 мільйона доларів на продажі даних і вимагають конфіскувати його будинок у Вашингтоні, а також дорогий годинник і прикраси.
У компанії L3Harris Trenchant заявили, що почали внутрішнє розслідування можливого витоку. Знайти самого Вільямса не вдалося - він значиться громадянином Австралії і резидентом США.
Слухання у справі призначено на 29 жовтня, де планують розглянути угоду про визнання провини.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Росія і Китай намагаються завербувати фахівців Кремнієвої долини через соцмережі.
Для цього вони використовують профілі молодих привабливих жінок.
Зокрема, дві жінки намагалися потрапити на конференцію, на якій обговорювалися ризики китайських інвестицій.