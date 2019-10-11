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В США количество погибших от курения электронных сигарет возросло до 26

Новости » В мире    11.10.2019 - 09:35
В США количество погибших от курения электронных сигарет возросло до 26
Иллюстративное фото (Bloomberg.com)

Количество заболевших от вейпинга возросло до 1299

В США количество жертв, которые курили электронные сигареты (вейп), увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что число подтвержденных и вероятных случаев нанесения вреда здоровью, связанных с вейпингом, увеличилось до 1299, включая 26 смертей. Медики предполагают, что легкие пациентов забиты и воспалены маслами из парообразных жидкостей.

"Заболевания легких после курения вейпив зафиксированы в 49 американских штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах, при этом только на Аляске нет зарегистрированных случаев вреда от употребления курительных смесей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что более трети пострадавших от курения электронных сигарет моложе 21 года, но среди погибших также есть пожилые люди.

Также отмечалось, что симптомы включают в себя сильную одышку, усталость и боль в груди, при этом большинство заболевших говорят, что они также употребляют препараты, содержащие ТГК, компонент марихуаны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии запретили продажу электронных сигарет. Нарушителям будет грозить тюремное заключение до одного года трех лет или штраф до 1271 евро.

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