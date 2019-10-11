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У США кількість загиблих від куріння електронних сигарет зросла до 26

Новини » В світі    11.10.2019 - 09:35
У США кількість загиблих від куріння електронних сигарет зросла до 26
Ілюстративне фото (Bloomberg.com)

Кількість хворих від вейпінгу зросла до 1299

У США кількість жертв, які курили електронні сигарети (вейп), збільшилася до 26 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань повідомили, що кількість підтверджених і ймовірних випадків заподіяння шкоди здоров'ю, пов'язаних з вейпінгом, збільшилася до 1299, включаючи 26 смертей. Медики припускають, що легені пацієнтів забиті і запалені маслами з пароподібних рідин.

"Захворювання легенів після куріння вейпив зафіксовані в 49 американських штатах, окрузі Колумбія і на Віргінських островах, при цьому тільки на Алясці немає зареєстрованих випадків шкоди від вживання курильних сумішей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше третини постраждалих від куріння електронних сигарет молодше 21 року, але серед загиблих також є літні люди.

Також зазначалося, що симптоми включають в себе сильну задишку, втому і біль у грудях, при цьому більшість хворих кажуть, що вони також вживають препарати, що містять ТГК, компонент марихуани.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії заборонили продаж електронних сигарет. Порушникам загрожуватиме тюремне ув'язнення до одного року трьох років або штраф до 1271 євро.

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