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В Индии запретили продажу электронных сигарет

Новости » Общество    18.09.2019 - 17:57
В Индии запретили продажу электронных сигарет
Иллюстративное фото (polezniesoveti.net)

Правительство Индии запретило продажу электронных сигарет и планируют запретить использование

Правительство Индии запретило продажу, производство, импорт и рекламу, а также планируют ввести штрафы за использование электронных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Индии, запрет на продажу электронных сигарет вызван с риском для здоровья молодежи.

Запрет на использование электронных сигарет ожидается в ближайшее время. Нарушителям будет грозить тюремное заключение до одного года трех лет или штраф до 1271 евро. За повторное нарушение предполагается тюремный срок до трех лет и штраф в размере 6351 евро.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США Дональд Трамп намерен запретить продажи электронных сигарет из-за смертельных случаев от курения. В Америке с августа месяца было зафиксировано шесть смертей от использования электронных сигарет, еще у 450 человек были выявлены респираторные заболевания.

Напомним, также сообщалось, что в Украине ожидается подорожание сигарет почти в три раза. В комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики обратились представители Федерации работодателей Украины с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку, так как некоторые положения могут нанести ущерб экономике.


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