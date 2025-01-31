У США колекціонер знайшов ймовірну картину Ван Гога на гаражному розпродажі

В американському штаті Міннесота колекціонер антикваріату придбав на гаражному розпродажі картину, яку експерти вважають можливою роботою Вінсента Ван Гога. Чоловік купив її у 2016 році.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.
Полотно, що зображує рибалку із сивою бородою та люлькою, підписане "Елімар" і засноване на картині данського художника Майкла Анчера. За версією дослідницької компанії LMI Group International, Ван Гог міг створити цю роботу в 1889 році, перебуваючи в психіатричній лікарні на півдні Франції.
Група експертів стверджує, що картина "Елімар" є раніше невідомою роботою Вінсента Ван Гога (фото: LMI Group International, Inc.)
Експерти провели детальний аналіз полотна, фарби та інших характеристик, а також виявили на картині волосинку, яка, ймовірно, належала чоловіку. Однак її ДНК неможливо було порівняти з нащадками художника через поганий стан зразка.
Попри глибоке дослідження, музей Ван Гога в Амстердамі поки що не підтвердив авторство відомого майстра. Втім, експерти наголошують, що втрата чи передача картин друзям була типовою практикою для Ван Гога, тож відкриття невідомих робіт цілком можливе.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Лувр, який залишається найвідвідуванішим музеєм світу, анонсував масштабну реконструкцію. Головним нововведенням стане створення окремого простору для Мони Лізи - найвідомішого портрета у світі. Таке рішення ухвалили після заяви директора музею, який наголосив, що через величезну кількість туристів відвідування Лувру стає справжнім випробуванням для гостей. Перенесення картини має покращити умови для огляду експонатів і зробити перебування в музеї комфортнішим.
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