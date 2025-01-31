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В США коллекционер нашел вероятную картину Ван Гога на гаражной распродаже

Фото: Винсент Ван Гог (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В американском штате Миннесота коллекционер антиквариата приобрел на гаражной распродаже картину, которую эксперты считают возможной работой Винсента Ван Гога. Мужчина купил ее в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Полотно, изображающее рыбака с седой бородой и трубкой, подписано "Элимар" и основано на картине датского художника Майкла Анчера. По версии исследовательской компании LMI Group International, Ван Гог мог создать эту работу в 1889 году, находясь в психиатрической больнице на юге Франции.


Группа экспертов утверждает, что картина "Элимар" является ранее неизвестной работой Винсента Ван Гога (фото: LMI Group International, Inc.)

Эксперты провели детальный анализ полотна, краски и других характеристик, а также обнаружили на картине волосок, который, вероятно, принадлежал мужчине. Однако его ДНК невозможно было сравнить с потомками художника из-за плохого состояния образца.

Несмотря на глубокое исследование, музей Ван Гога в Амстердаме пока не подтвердил авторство известного мастера. Впрочем, эксперты отмечают, что потеря или передача картин друзьям была типичной практикой для Ван Гога, поэтому открытие неизвестных работ вполне возможно.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Лувр, который остается самым посещаемым музеем мира, анонсировал масштабную реконструкцию. Главным нововведением станет создание отдельного пространства для Моны Лизы - самого известного портрета в мире. Такое решение приняли после заявления директора музея, который отметил, что из-за огромного количества туристов посещение Лувра становится настоящим испытанием для гостей. Перенос картины должен улучшить условия для осмотра экспонатов и сделать пребывание в музее более комфортным.

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