В США коллекционер нашел вероятную картину Ван Гога на гаражной распродаже

Полотно, изображающее рыбака с седой бородой и трубкой, подписано "Элимар" и основано на картине датского художника Майкла Анчера. По версии исследовательской компании LMI Group International, Ван Гог мог создать эту работу в 1889 году, находясь в психиатрической больнице на юге Франции.



Группа экспертов утверждает, что картина "Элимар" является ранее неизвестной работой Винсента Ван Гога (фото: LMI Group International, Inc.)

Эксперты провели детальный анализ полотна, краски и других характеристик, а также обнаружили на картине волосок, который, вероятно, принадлежал мужчине. Однако его ДНК невозможно было сравнить с потомками художника из-за плохого состояния образца.

Несмотря на глубокое исследование, музей Ван Гога в Амстердаме пока не подтвердил авторство известного мастера. Впрочем, эксперты отмечают, что потеря или передача картин друзьям была типичной практикой для Ван Гога, поэтому открытие неизвестных работ вполне возможно.