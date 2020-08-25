США и Китай заявили о прогрессе в торговой сделке

Соединенные Штаты и Китай отметили прогресс в первой фазе китайско-американской торговой сделки. Обе стороны заявили о готовности к следующим шагам.

Об этом сообщает BBC.

Такое заявление было сделано после разговора торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, а также американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хе.

В пресс-релизе представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера указано, что обе стороны видят прогресс и преданы тому, чтобы делать необходимые шаги для обеспечения успеха сделки. Также участники переговоров решили совместно создавать необходимые условия для реализации первой фазы торговой сделки.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае президент США Дональд Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прилагает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Ранее Трамп готов был рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономики.

Кроме того, американский лидер обвинял Китай в росте числа безработных в США.