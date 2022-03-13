США і Китай вперше з початку війни РФ проти України проведуть переговори на високому рівні

США та Китай проведуть перші переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У Байдена продовжать шукати важелі впливу на Путіна за посередництвом Пекіна.

"США та Китай проведуть особисті переговори на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адміністрація Джо Байдена продовжує намагатися заручитися підтримкою Пекіна для впливу на Путіна", - написала Джейкобс.

За її словами, завтра радник Білого дому Джейк Салліван в Італії зустрінеться з високопоставленим дипломатом Китаю Ян Цзечі.

Крім того, у Саллівана запланована зустріч з Луїджі Маттіоло, дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі з питань, пов'язаних з координацією міжнародної реакції на війну РФ проти України.

Зазначимо, США попередили Китай про наслідки у разі допомоги Росії у відході від санкцій.

Раніше у Міністерстві фінансів РФ заявили, що частина незаморожених золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим захід вимагає від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.