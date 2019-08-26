США и Китай возобновят торговые переговоры, - Трамп

Соединенные Штаты Америки (США) и Китай решили возобновить торговые переговоры относительно снижения пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по завершению саммита G7 во Франции, передает BBC.

По словам президента США, в воскресенье, 25 августа, он имел телефонный звонок из Китая, во время которого стороны договорились возобновить торговые переговоры.

"Китай звонил вчера вечером ... сказал, давайте вернемся к столу (переговоров - ред.). Так что мы возвращаемся к столу", - заявил Трамп.

Напомним, в пятницу, 23 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет намерение повысить пошлины на товары из Китая в сентябре и октябре дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями.

Так, с 1 сентября пошлины на товары общей стоимостью 300 млрд долларов увеличатся с 10% до 15%. С 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов возрастет с 25% до 30%.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Трамп пожалел о решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%. По словам пресс-секретаря американского президента Стефани Гришем, Трамп не расстроен эскалацией конфликта с Пекином, а расстроен тем, что поднял тарифы только на 5%.

Как писало РБК-Украина, Китай также намерен ввести новые пошлины с 1 сентября и с 15 декабря. Власти Китая введет 5-процентные пошлины на поставки соевых бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25% пошлины на американские автомобили с 15 декабря.