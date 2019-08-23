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Трамп ответил Китаю относительно введения пошлин на американские товары

Новости » Политика    23.08.2019 - 20:29
Трамп ответил Китаю относительно введения пошлин на американские товары
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп призвал американские компании уйти из китайского рынка

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что готовит ответные меры относительно введения Китаем пошлин на американские товары. Об этом сообщил Трамп в своем Twitter.

Трамп обвинил правительство Китая в воровстве интеллектуальной собственности Америки. По его словам это наносит ущерб США в миллиарды долларов каждый год.

"Нам не нужен Китай. Откровенно говоря, нам было бы намного лучше без них. Китай зарабатывал на Штатах и крал у нас год за годом, и этому необходимо положить конец. Я объявлю об ответных мерах сегодня днем", - написал президент США.

По сообщению Трампа, американские компании, среди которых Fed Ex, Amazon, UPS, были оповещены о необходимости найти альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.

Сообщается, что Китай намерен ввести новые пошлины с 1 сентября и с 15 декабря. Власти Китая введут 5% пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25% пошлину на американские автомобили с 15 декабря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Трамп пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Позже президент США отложил введение пошлин на китайские товары.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп
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