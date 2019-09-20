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США і Китай відновили підготовку до торговельних переговорів

Новини » Політика    20.09.2019 - 11:17
США і Китай відновили підготовку до торговельних переговорів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Країни обговорюють питання сільського господарства та захисту інтелектуальної власності

Представники США і Китаю вперше за майже два місяці провели зустріч у Вашингтоні, на якій обговорювалися шляхи виходу з торгової війни між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що зустріч пройшла в офісі Торгового представництва США (USTR). Китайську делегацію очолив заступник міністра фінансів Ляо Хв, делегацію США - заступник голови USTR Джеффрі Джерриш. Переговори триватимуть до кінця п'ятниці і спрямовані на те, щоб закласти основу для переговорів на вищому рівні, які повинні відбутися на початку жовтня.

"Дві переговорні сесії протягом двох днів будуть присвячені питанням сільського господарства, а одна буде присвячена зміцненню захисту інтелектуальної власності в Китаї і примусової передачі технології США китайським фірмам", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через торгової війни між Вашингтоном і Пекіном на початку 2020 року світова економіка зазнає збитків на 850 мільярдів доларів. За даними Федеральної резервної системи США збитки становитимуть 1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).

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