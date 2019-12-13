ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США та Китай узгодили першу частину торгової угоди, - Білий дім

Новини » Політика     13.12.2019 - 19:17
США та Китай узгодили першу частину торгової угоди, - Білий дім
Колаж РБК-Україна

Вашингтон погодився знизити мита на товари Китаю

Сполучені Штати Америки та Китай узгодили першу частину торгової угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому у Twitter.

Як повідомляється, Вашингтон та Пекін домовилися щодо першої частини торгової угоди, яка включає реформи економічного та торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства та фінансових послуг.

Угода включає зобов'язання Китаю щодо майбутніх закупівель американських товарів та послуг, а також міцну систему вирішення суперечок. Зі свого боку США погодилися переглянути мита на китайські товари, але Вашингтон збереже 25% та 7,5% мита на китайський імпорт.

США та Китай узгодили першу частину торгової угоди, - Білий дім

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай сподівається найближчим часом укласти першу частину торгової угоди з США. У міністерстві торгівлі Китаю заявляли, що Пекін сподівається укласти торгову угоду із США, яка задовольнить обидві сторони.

Крім того, у США допускали підписання першої частини торгової угоди з Китаєм до кінця 2019 року. Тоді старший радник президента США Дональда Трампа Келліан Конвей наголошував, що "перша фаза" торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.

Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен У США перенесли голосування за статтями звинувачення Трампа на день
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся