США та Китай узгодили першу частину торгової угоди, - Білий дім

Колаж РБК-Україна

Вашингтон погодився знизити мита на товари Китаю

Сполучені Штати Америки та Китай узгодили першу частину торгової угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому у Twitter.

Як повідомляється, Вашингтон та Пекін домовилися щодо першої частини торгової угоди, яка включає реформи економічного та торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства та фінансових послуг.

Угода включає зобов'язання Китаю щодо майбутніх закупівель американських товарів та послуг, а також міцну систему вирішення суперечок. Зі свого боку США погодилися переглянути мита на китайські товари, але Вашингтон збереже 25% та 7,5% мита на китайський імпорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай сподівається найближчим часом укласти першу частину торгової угоди з США. У міністерстві торгівлі Китаю заявляли, що Пекін сподівається укласти торгову угоду із США, яка задовольнить обидві сторони.

Крім того, у США допускали підписання першої частини торгової угоди з Китаєм до кінця 2019 року. Тоді старший радник президента США Дональда Трампа Келліан Конвей наголошував, що "перша фаза" торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.