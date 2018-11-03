США і Китай на порозі вдалої торгової угоди, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

За словами Трампа, китайська сторона "дуже хоче укласти угоду"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у п'ятницю, 2 листопада, заявив, що США швидше за все, укладе угоду з Китаєм щодо торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що досягнуто значного прогресу в розв'язанні розбіжностей між Сполученими Штатами та Китаєм.

"Ми провели дуже вдалі дискусії з Китаєм, ми наближаємось до чогось... Я думаю, що ми досягнемо угоди із Китаєм і, думаю, це буде справедлива угода для всіх", - сказав президент США.

Крім того, за словами американського президента, Китай "дуже хоче укласти угоду".

Трамп також підтвердив, що хоче зустрітись із головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту G20, який проходитиме в Аргентині в період з 30 листопада по 1 грудня 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує укласти торговельну угоду з Китаєм на саміті G20, який пройде 30 листопада та 1 грудня в Аргентині.

Раніше американський президент заявляв, що Китай завдав дуже великої шкоди економіці США.

"Я впевнений, що ми зможемо укласти гарну угоду з Китаєм, і вона зобов'язана бути відмінною, тому що вони виснажували економіку нашої країни", - додав Трамп.