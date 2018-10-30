Китай завдав дуже великої шкоди економіці США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У листопаді пройдуть переговори лідерів США і Китаю по полегшенню торгової війни

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переможе в торговому протистоянні з Китаєм, що в результаті закінчиться укладенням вигідної для США угоди. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Трамп зазначив, що Китай завдавав дуже великої шкоди економіці США.

"Я хотів би зараз укласти угоду, але Китай поки не готовий", - сказав Трамп.

Трамп і Сі Цзіньпін, як очікується, будуть брати участь в саміті G20 у листопаді в Буенос-Айресі, де вони зможуть зустрітися.

"Я впевнений, що ми зможемо укласти гарну угоду з Китаєм, і воно зобов'язана бути відмінною, тому що вони виснажували економіку нашої країни", - додав американський президент.

Нагадаємо, Вашингтон планує ввести мита на інші китайські товари, що імпортуються, якщо на зустрічі лідерів США і Китаю в листопаді проваляться переговори щодо полегшення торговельної війни.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про введення нових мит на китайські товари, які стосуються імпорту більш ніж 5 тис. найменувань. Серед таких товарів - текстиль, рис, папір та інше. Пізніше Китай заявив, що готує заходи у відповідь на американські мита. У Китаї США запевнили, що тактика тиску на Пекін не спрацює.