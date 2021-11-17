США и Китай ослабят ограничения для журналистов

Китай и США ослабят ограничения для журналистов. Обе страны будут выдавать им визы для удобного доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно достигнутому консенсусу, США будут выдавать годовые многократные визы китайским журналистам. Китайская сторона обязалась сделать то же самое по отношению к американским журналистам после того, как политика США вступит в силу.

Обе страны будут выдавать визы журналистам в соответствии с применимыми законами и постановлениями. Журналисты обеих стран смогут свободно выезжать и возвращаться в Китай и США при строгом соблюдении протоколов COVID-19.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Китай обязался разрешить американским журналистам, уже находящимся в стране, свободно выезжать и возвращаться. США планируют облегчить подобное обращение с китайскими журналистами.