США и Китай ослабят ограничения для журналистов
Китай и США ослабят ограничения для журналистов. Обе страны будут выдавать им визы для удобного доступа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно достигнутому консенсусу, США будут выдавать годовые многократные визы китайским журналистам. Китайская сторона обязалась сделать то же самое по отношению к американским журналистам после того, как политика США вступит в силу.
Обе страны будут выдавать визы журналистам в соответствии с применимыми законами и постановлениями. Журналисты обеих стран смогут свободно выезжать и возвращаться в Китай и США при строгом соблюдении протоколов COVID-19.
Представитель Госдепартамента США заявил, что Китай обязался разрешить американским журналистам, уже находящимся в стране, свободно выезжать и возвращаться. США планируют облегчить подобное обращение с китайскими журналистами.
"Мы приветствуем этот прогресс, но рассматриваем его просто как первые шаги. Медийная среда в КНР значительно ухудшилась за последние годы", - сказал он.
Напомним, что Байден и президент Китая провели виртуальную встречу. На ней оба лидера обсудили отношения между двумя странами.