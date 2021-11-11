ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Байден и Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу, - Reuters

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 23:39
Байден и Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу, - Reuters Фото: председатель КНР Си Цзиньпин (flickr by Haluk Beyazab)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу. Переговоры состоятся на фоне напряженности по поводу торговли, прав человека и военной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вашингтон и Пекин в последнее время спорят по различным вопросам - от происхождения пандемии COVID-19 до расширяющегося ядерного арсенала Китая. Официальные лица США считают, что прямое взаимодействие с Си Цзиньпином - лучший способ предотвратить перерастание отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт.

Белый дом пока отказался от комментариев по поводу встречи, китайские официальные лица тоже пока не дали никаких комментариев.

Также ожидается, что Байден выступит онлайн на саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в пятницу утром.

Ранее мы писали, что Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Китай КНР Си Цзиньпинь
NEWS
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку