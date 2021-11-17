США і Китай послаблять обмеження для журналістів
Китай і США послаблять обмеження для журналістів. Обидві країни видаватимуть їм візи для зручного доступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з досягнутим консенсусом, США видаватимуть річні багаторазові візи китайським журналістам. Китайська сторона зобов'язалася зробити те ж саме по відношенню до американських журналістів після того, як політика США вступить в силу.
Обидві країни видаватимуть візи журналістам відповідно до застосовних законів і постанов. Журналісти обох країн зможуть вільно виїжджати та повертатися до Китаю та США за суворого дотримання протоколів COVID-19.
Представник Держдепартаменту США заявив, що Китай зобов'язався дозволити американським журналістам, які вже знаходяться в країні, вільно виїжджати і повертатися. США планують полегшити подібне поводження з китайськими журналістами.
"Ми вітаємо цей прогрес, але розглядаємо його просто як перші кроки. Медійне середовище в КНР значно погіршилося за останні роки", - сказав він.
Нагадаємо, що Байден і президент Китаю провели віртуальну зустріч. На ній обидва лідери обговорили відносини між двома країнами.