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США і Китай послаблять обмеження для журналістів

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США, Середа 17 листопада 2021 02:16
США і Китай послаблять обмеження для журналістів Фото: США і Китай послаблять COVID-обмеження для журналістів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай і США послаблять обмеження для журналістів. Обидві країни видаватимуть їм візи для зручного доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з досягнутим консенсусом, США видаватимуть річні багаторазові візи китайським журналістам. Китайська сторона зобов'язалася зробити те ж саме по відношенню до американських журналістів після того, як політика США вступить в силу.

Обидві країни видаватимуть візи журналістам відповідно до застосовних законів і постанов. Журналісти обох країн зможуть вільно виїжджати та повертатися до Китаю та США за суворого дотримання протоколів COVID-19.

Представник Держдепартаменту США заявив, що Китай зобов'язався дозволити американським журналістам, які вже знаходяться в країні, вільно виїжджати і повертатися. США планують полегшити подібне поводження з китайськими журналістами.

"Ми вітаємо цей прогрес, але розглядаємо його просто як перші кроки. Медійне середовище в КНР значно погіршилося за останні роки", - сказав він.

Нагадаємо, що Байден і президент Китаю провели віртуальну зустріч. На ній обидва лідери обговорили відносини між двома країнами.

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