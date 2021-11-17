США і Китай послаблять обмеження для журналістів

Китай і США послаблять обмеження для журналістів. Обидві країни видаватимуть їм візи для зручного доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з досягнутим консенсусом, США видаватимуть річні багаторазові візи китайським журналістам. Китайська сторона зобов'язалася зробити те ж саме по відношенню до американських журналістів після того, як політика США вступить в силу.

Обидві країни видаватимуть візи журналістам відповідно до застосовних законів і постанов. Журналісти обох країн зможуть вільно виїжджати та повертатися до Китаю та США за суворого дотримання протоколів COVID-19.

Представник Держдепартаменту США заявив, що Китай зобов'язався дозволити американським журналістам, які вже знаходяться в країні, вільно виїжджати і повертатися. США планують полегшити подібне поводження з китайськими журналістами.