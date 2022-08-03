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США и Китай обсуждали визит Пелоси на Тайвань еще в прошлом месяце, - Reuters

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Токио, Среда 03 августа 2022 12:09
США и Китай обсуждали визит Пелоси на Тайвань еще в прошлом месяце, - Reuters Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И обсуждали возможность визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Это было еще в прошлом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил возможность поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань со своим китайским коллегой на Бали в прошлом месяце", - пишет издание, ссылаясь на комментарий неназванного высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

Стоит отметить, что речь идет о встрече министров иностранных дел "Группы двадцати", которая состоялась в начале июля.

Напомним, вчера спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на угрозы Китая ответить "решительными мерами". Она уже встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и планирует сегодня покинуть остров.

Между тем Китай продолжает громко заявлять о последствиях визита конгрессвумен на Тайвань.

Пекин уже объявил о военных стрельбах вокруг острова и ввел ограничения на торговлю с Тайванем.

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