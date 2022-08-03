США та Китай обговорювали візит Пелосі на Тайвань ще минулого місяця, - Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Китаю Ван І обговорювали можливість візиту спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі до Тайваню. Це було ще минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив можливість поїздки спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань зі своїм китайським колегою на Балі минулого місяця", - пише видання, посилаючись на коментар неназваного високопоставленого представника Державного департаменту США.

Варто зазначити, що мова йде про зустріч міністрів закордонних справ "Групи двадцяти", яка відбулася на початку липня.

Нагадаємо, вчора спікер Палати представників Ненсі Пелосі прибула на Тайвань попри погрози Китаю відповісти "рішучими заходами". Вона вже зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень та планує сьогодні покинути острів.

Тим часом Китай продовжує гучно заявляти про наслідки візиту конгресвумен до Тайваню.

Пекін вже оголосив про військові стрільби навколо острова і ввів обмеження на торгівлю з Тайванем.