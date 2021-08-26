США и Китай находятся в состоянии космической гонки, - глава NASA

Он считает, что между Пекином и Вашингтоном вряд ли удастся наладить сотрудничество в космосе, поскольку "Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность".

При этом глава NASA заявил, что доволен взаимодействием с РФ и рассчитывает на его продолжение.

"К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки. Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией", - сказал Нельсон.