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США и Китай находятся в состоянии космической гонки, - глава NASA

Автор: Артур Родивилов

США и Китай находятся в состоянии космической гонки. Такое мнение высказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он считает, что между Пекином и Вашингтоном вряд ли удастся наладить сотрудничество в космосе, поскольку "Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность".

При этом глава NASA заявил, что доволен взаимодействием с РФ и рассчитывает на его продолжение.

"К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки. Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией", - сказал Нельсон.

Напомним, что глава NASA Билл Нельсон посоветовал американской власти внимательно следить за совместными планами России и Китая в космической сфере.

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NASA