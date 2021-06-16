ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В NASA призвали следить за планами России и Китая в космосе

Новина українською →
США, Среда 16 июня 2021 00:39
В NASA призвали следить за планами России и Китая в космосе Фото: в NASA посоветовали США следить за совместными планами РФ и КНР (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Глава NASA Билл Нельсон посоветовал Вашингтону внимательно следить за совместными планами России и Китая в космической сфере. Он заявил о большой конкуренции.

Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.

Нельсон сделал заявление в преддверии конференции GLEX-2021, на которой, по его словам, Россия и Китай анонсируют совместные проекты.

"Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон.

Напомним, американская компания SpaceX выиграла конкурс на построение космического корабля для возвращения астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида".

Также РБК-Украина писало, что в рамках миссии "Артемида" на Луну отправят аппарат, разработанный компанией украинского бизнесмена.

Больше об этой миссии в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире NASA космос
NEWS
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным
Белый дом раскрыл темы, которые Байден планирует обсудить с Путиным
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью