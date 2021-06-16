В NASA призвали следить за планами России и Китая в космосе

Глава NASA Билл Нельсон посоветовал Вашингтону внимательно следить за совместными планами России и Китая в космической сфере. Он заявил о большой конкуренции.

Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.

Нельсон сделал заявление в преддверии конференции GLEX-2021, на которой, по его словам, Россия и Китай анонсируют совместные проекты.

"Интересно последить за этим, поскольку, как бы мы не сотрудничали, для нас будет важно доставить первую женщину и первого не белого человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон.