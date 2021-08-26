США і Китай перебувають у стані космічної гонки, - глава NASA

Він вважає, що між Пекіном і Вашингтоном навряд чи вдасться налагодити співпрацю в космосі, оскільки "Китай є закритою країною, а для співпраці в космічній сфері необхідна прозорість".

При цьому глава NASA заявив, що задоволений взаємодією з РФ і розраховує на його продовження.

"На жаль, я вважаю, що ми з Китаєм перебуваємо в стані космічної гонки. Якщо говорити про Сполучені Штати, то я б хотів, щоб Китай був партнером, як у випадку з Росією", - сказав Нельсон.